Сенаторы в США поставили ультиматум из-за «Северного потока-2» 14.09.2021, 20:02

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фото: Цензор.нет

Республиканцы могут заблокировать назначения на ключевые посты.

Американские сенаторы от республиканской партии Тед Круз и Пэт Туми угрожают не давать свои голоса за кандидатов в госдепартамент и министерство финансов США до тех пор, пока администрация Джо Байдена не введет санкции против Северного потока-2. Об этом речь идет в их письме отправленном в два комитета верхней палаты американского парламента.

«Мы надеемся, что президент последует закону и введет как можно скорее санкции против Nord Stream 2 AG, расчистив путь для утверждения кандидатов», — заявили Круз и Туми.

Бывший посол США в ООН Никки Хейли также раскритиковала действия Байдена.

"Россия только что завершила строительство трубопровода "Северный поток-2", который сделал Украину более уязвимой, а Европу - еще более зависимой от энергии из России. Вместо того, чтобы приложить усилия для предупреждения этого, Байден ослабляет Америку отменив строительство трубопровода Keystone XL и усиливает Россию", - написала она в Twitter.

Russia just completed construction on the Nord Stream 2 pipeline, leaving Ukraine more vulnerable and Europe more dependent on Russia for energy.



Instead of working to prevent this, Biden weakens America by canceling the Keystone XL pipeline and strengthens Russia. — Nikki Haley (@NikkiHaley) September 13, 2021

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