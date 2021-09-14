Роналду повторил рекорд Касильяса по числу игр в Лиге чемпионов 14.09.2021, 20:39

Встреча против «Янг Бойз» стала для португальца 177-й в главном кубковом турнире Европы.

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду повторил рекорд бывшего голкипера мадридского «Реала» Икера Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов, передает РБК.

Португалец вышел в стартовом составе английского клуба на игру группы F против швейцарского «Янг Бойз». Это 177-й матч Роналду в Лиге чемпионов, столько же у бывшего вратаря сборной Испании.

В топ-5 по количеству игр также входят Хави (151), Лионель Месси (149) и Рауль (142).

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа, перейдя из «Ювентуса». Срок соглашения с 36-летним нападающим составил два года с возможностью продления еще на один сезон.

11 сентября он провел первый матч за клуб после возвращения — «Манчестер Юнайтед» в четвертом туре чемпионата Англии дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:1, а Роналду забил два гола.

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