В Островце мужчина разбил машины на парковке после проигрыша в казино 4 14.09.2021, 20:48

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Ущерб — 30 тысяч рублей.

В Островце Гродненской области мужчина проигрался в казино и выместил злость на припаркованных автомобилях, сообщает МВД.

3 сентября в милицию поступило сообщение о том, что неизвестный серьезно повредил припаркованный Lexus GX и соседний автомобиль. Общая сумма причиненного ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Личность хулигана быстро установили. Им оказался 32-летний местный житель. На допросе он объяснил, что 2 сентября выпивал с другом, а вечером пошел в казино, где ничего не выиграл. Мужчину это разозлило. Он подошел к припаркованным автомобилям и разбил их.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы, арест, до двух лет ограничения свободы или лишение свободы до трех лет.

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