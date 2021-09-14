Все областные больницы в Украине оборудуют вертолетными площадками 1 14.09.2021, 21:02

Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Их оборудуют вертолетными площадками уже в ближайшие годы.

Минздрав, МВД, Нацполиция и ГСЧС запустили в Украине экспериментальный проект аэромедицинской эвакуации. Об этом 14 сентября заявил в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В экстренной медицине существует правило "золотого часа". Это именно тот промежуток времени после травмы или иного неотложного состояния, когда наибольший шанс спасти пациента от смерти", – написал Ляшко.

Он отметил, что в рамках проекта диспетчер центров экстренной медицинской помощи может инициировать вопрос об аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями.

"В рамках программы президента Украины "Большое строительство" на 2022–2023 годы для улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения предусматриваем строительство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны", – подчеркнул Ляшко.

Сейчас, добавил он, для эвакуации используется авиапарк Министерства внутренних дел. Ляшко обсудил с главой МВД Денисом Монастырским дальнейшее сотрудничество по развитию аэромедицинской эвакуации.

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