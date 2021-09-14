Белорус Шкурин вошел в стартовый состав киевского «Динамо» на матч Лиги чемпионов
- 14.09.2021, 22:00
Киевское «Динамо» играет с «Бенфикой».
Белорусский форвард Илья Шкурин вошел в стартовый состав киевского «Динамо» на матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Начало матча – 22:00.
«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – де Пена, Цыганков – Шкурин.
Запасные: Бущан, Нещерет, Шабанов, Караваев, Тымчик, Вербич, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Супряга.
«Бенфика»: Влаходимос – Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто – Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу – Рафа Силва, Яремчук, Эвертон.
Запасные: Элтон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон, Рамуш, Ферру.