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Белорус Шкурин вошел в стартовый состав киевского «Динамо» на матч Лиги чемпионов

  • 14.09.2021, 22:00
Белорус Шкурин вошел в стартовый состав киевского «Динамо» на матч Лиги чемпионов
Илья Шкурин.

Киевское «Динамо» играет с «Бенфикой».

Белорусский форвард Илья Шкурин вошел в стартовый состав киевского «Динамо» на матч против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Начало матча – 22:00.

«Динамо» Киев: Бойко – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – де Пена, Цыганков – Шкурин.

Запасные: Бущан, Нещерет, Шабанов, Караваев, Тымчик, Вербич, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Супряга.

«Бенфика»: Влаходимос – Морато, Вертонген, Отаменди, Жилберто – Гримальдо, Вайгль, Жоау Мариу – Рафа Силва, Яремчук, Эвертон.

Запасные: Элтон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон, Рамуш, Ферру.

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