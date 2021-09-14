Диетолог рассказала, как правильно есть сало 5 14.09.2021, 22:06

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Сало лучше есть в сыром виде.

Сало нужно употреблять в сыром виде, тогда оно не теряет своих полезных свойств, заявила известная в Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова.

Специалист пояснила, что свойства копченого или вареного сала уже не те, поскольку жиры меняют свою биохимическую структуру.

По словам Гончаровой, сало лучше есть отдельно, не более 50 граммов за один прием. За четыре часа до и после этого не следует употреблять другие продукты.

«Тонко нарезать сырое сало и есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата», – приводит aif.by ответ диетолога.

Врач добавила, что сало также можно заправить любым нерафинированным растительным маслом.

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