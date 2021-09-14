В Брестском районе продают сельхозпредприятие, которое «гремело» на всю область 14.09.2021, 22:16

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фото: вечерний брест

Сейчас предприятие никому не нужно.

Некогда процветающее сельхозпредприятие ОАО «Комаровка» в Брестском районе выставлено на продажу в рамках процедуры ликвидации, сообщает портал «Першы Рэгіён».

Погрязшее в кредитах и долгах предприятие не выдержало конкуренции и обанкротилось. Многопрофильное хозяйство, включающее в себя, помимо традиционного аграрного сектора, еще и птицеводство, рыбоводство, производство окон ПВХ, рассыпается на глазах.

Первый тревожный звоночек для некогда преуспевающего лидера прозвенел в году 2016-ом. Тогда прокуратура области выявила просрочку по взысканию дебиторской задолженности, что, по мнению проверяющих, наносило ущерб экономике хозяйства. Проверяющие также установили факт отгрузки одной из российских компаний 20 тонн мяса птицы без реальной предоплаты. Нагрянувшие следом за прокурорами сотрудники Комитета госконтроля определи, что проблемы предприятия связаны с тяжелой финансовой нагрузкой по обслуживанию банковских кредитов. Частая смена руководителей также стали следствием экономических проблем «Комаровки».

Чуть больше года назад на сайте облисполкома появилось инвестиционное предложение управляющей компании — холдинга «Концерн Брестмясомолпром» о продаже акций ОАО «Комаровка» или выделении птицеводческого направления в отдельный имущественный комплекс для его дальнейшей продажи. Однако инвесторов это предложение никак не заинтересовало.

В декабре 2020-го акционерное общество обратилось в областной экономический суд с заявлением о финансовой несостоятельности. 13 января 2021 года открыто производство по делу о банкротстве предприятия. Управляющим суд назначил ООО «БанкротОффБай».

Анализ финансового состояния предприятия показал, что самостоятельно справиться с долгами оно уже не в состоянии. Судьи подготовили согласованный с кредиторами план ликвидации ОАО. Его поделили на пять имущественных комплексов — птицефабрику, аграрный комплекс, рыбхоз, завод по производству ПВХ-окон и оздоровительный комплекс (включая ресторан «Космос» и гостиницу «Славянка»).

«Процедура ликвидации не предусматривает закрытия производств. При содействии местных властей принимаются меры для поддержки всех отраслей в работоспособном состоянии. Резервов достаточно для того, чтобы в дальнейшем они получили развитие уже при новом собственнике. Процедура ликвидации предполагает продажу как всего предприятия, так и по отдельным комплексам. Это уже по желанию инвестора», — так прокомментировал ситуацию антикризисный управляющий Дмитрий Поливко.

Общая стоимость активов «Комаровки» оценивается в 150 млн рублей. Сейчас все имущественные комплексы выставлены на торги. Прошли уже три аукциона (третий состоялся буквально недавно — 7 сентября), но все они признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Следующие торги намечено провести с понижением цены на 40%. По условиям торгов, если на любом этапе объявятся несколько заявителей, стоимость каждого комплекса может значительно возрасти. Весь «доход», по условиям торгов, уходит на погашение кредиторской задолженности перед банком, бюджетом, энергосберегающими и иными организациями.

Предприятие расположено в Брестском районе, фактически на границе трех стран — Беларуси, Украины и Польши. Граница здесь совсем рядом. Когда она была условно открыта, местные жители на этом зарабатывали. Сейчас, в связи с последними событиями, выехать так просто уже не получится. По сути, ОАО «Комаровка» — единственный субъект, обеспечивающий работой местных жителей. Официально трудоустроены в ОАО около 1000 человек. Места здесь живописные. Совсем рядом биологический заказник «Прибужское Полесье».

Михаил Прудников живет в Комаровке более сорока лет. Вспоминает те далекие времена, когда трудился механизатором и зарабатывал в месяц по 300−350 еще советских рублей. Какое -то время и сын его работал в «колхозе». Но посмотрев на весь этот «бардак» (как говорит сам Михаил), столкнувшись с безденежьем, бросил выделенный ему дом и уехал искать работу в Бресте. Благо, районный, он же областной центр, в 60 км.

«Земля вокруг Томашовки не очень богатая. Балльность невысокая. Здешних сельхозугодий хватает только на содержание крупного рогатого скота. Непонятно, на что рассчитывали тогдашние руководители „Комаровки“, принимая решение об открытии птицефабрики. Да еще такой огромной, на 100 тысяч голов» — говорит Михаил.

Понятно на что. На то, что дешевые кредиты будут всегда, а долги предприятию спишут по указанию из высоких кабинетов.

Проект, запущенный более десяти лет назад, действительно, обещал стать успешным. Большие производственные площади, собственные магазин и кафетерий в центре агрогородка… Сейчас, однако, собственная продукция на прилавках отсутствует. Теперь здесь торгуют куриными окорочками и грудками известной на Брестчине птицефабрики «Дружба», которая вроде как проявляет интерес к покупке акций птицефабрики ОАО «Комаровка».

«Сегодня мы свою птицу не выращиваем из-за недостатка оборотных средств, — пояснил управляющий Дмитрий Поливко. — По заключенному договору с птицефабрикой „Дружба“ она использует наши производственные площади. На них наши работники выращивают птицу для „Дружбы“ на их кормах. После чего мы отдаем продукцию на реализацию, в том числе в наш магазин. Такое партнерство стало полезным для нашей птицефабрики. Есть надежда, что в ближайшее время она будет работать на полную мощность».

Сбудутся ли эти оптимистичные прогнозы? Покажет время. Срок, отведенный экономическим судом на процедуру ликвидации — до 17 мая 2022 года.

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