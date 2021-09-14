Как работают в Швеции Карл Волкогон

14.09.2021, 22:31

Шведы планируют свою жизнь на 10 лет вперед.

Весной я проходил стажировку в шведской компании, которая занимается производством бензопил, газонокосилок и садовых принадлежностей. Хочу поделиться некоторыми наблюдениями о том, как шведы работают и что мне нравится в контексте профессиональной жизни тут.

1. Личное пространство. Если ты работаешь или учишься, то вся коммуникация проходит не через фейсбук или телеграм, а через почту и специально созданные сайты, платформы и приложения. Сначала мне было немного непривычно, а потом оказалось, что удобно, когда есть возможность разграничивать рабочее и личное. При таком подходе намного легче отдыхать. И со временем я перестал вздрагивать от каждого оповещения в телефоне.

2. Планирование. Я такой человек, что и сам люблю планировать — и в Швеции получаю постоянное удовольствие от того, как все организовано. Шведы — те еще планировщики. Когда я стажировался, мы с моим супервизором составляли план наших встреч на месяц вперед. А когда я организовывал весеннюю лекцию для студентов, то начал искать спикера еще в феврале. У многих весна на тот момент была уже полностью расписана, а у более популярных спикеров был расписан весь год. Вообще, мне говорили, что некоторые шведы планируют свою жизнь на 10 лет вперед — настолько все стабильно и предсказуемо.

3. Уважение. В Швеции нет жесткой иерархии в плане начальник/работник или учитель/ученик. Оказывается, это называется flat hierarchy (плоская иерархия). Тут вообще люди достаточно мягкие и не критикуют друг друга. А открытый конфликт — это вообще что-то невообразимое. Что, конечно, приятно, потому что чувствуется уважение друг к другу. Даже если ты студент или молодой сотрудник, тебе дадут слово и выслушают. Но есть и оборотная сторона: люди могут очень долго присматриваться друг к другу, а если ты из другой культуры и что-то делаешь неправильно, то тебе об этом могут не сказать (хотя, возможно, будут обсуждать за спиной).

4. Отдых. Нерабочее время — это не рабочее время. На выходных люди действительно отдыхают. И в праздники люди действительно отдыхают. И вообще шведы по-настоящему любят отдыхать. И обсуждать свой отдых. Спросить о планах на выходные или поделится рассказом из отпуска во время перерыва на кофе — это тоже часть рабочей культуры. Кстати, «давайте уже после праздников» работает и в Швеции. Когда я искал стажировку, мне советовали не отправлять свое резюме в декабре и январе, потому что это околопраздничный период.

5. Работа в целом. Думаю, вы точно слышали истории о хорошей системе социальной защиты в Швеции. Например, про 480 дней декретного отпуска на двоих родителей с сохранением 80% зарплаты (причем каждый родитель обязан взять как минимум 90 дней, а отец отказаться не может). Да, это так. Кроме того в Швеции сложно уволить сотрудника. Но есть и другая особенность. Трудно найти работу. Компании долго присматриваются к человеку, прежде чем нанять. Также для шведов нормально переехать в другой город, если вдруг нашлась работа там. Многое, конечно, зависит от индустрии, но в целом картина такая. Слышал, что молодые люди (в Швеции это около 30 лет) после того, как находят работу, сразу начинают рожать детей.

Вот такие наблюдения. Конечно, все зависит еще и от сферы. Программистам, как и везде, работу найти проще и быстрее. Докторов и учителей в Швеции очень не хватает. А вот, например, журналисты, фотографы и графические дизайнеры входят в список наименее востребованных специалистов.

Карл Волкогон, «Новое время»

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