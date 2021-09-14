Как изменились цены в Беларуси после «заморозки» 14.09.2021, 22:52

Мясо подорожало почти на 30%, молоко — на 18%.

Более полугода в Беларуси сдерживают цены, хотя изначально планировалось, что это будет на три месяца. С 24 февраля и до сих пор работает постановление №100, согласно которому правительство заморозило цены на 62 социально значимых товара и 50 наименований лекарств. «Наша Нiва» попросила читателей прислать чеки за февраль, чтобы посмотреть, что изменилось после «заморозки».

Напомним, согласно постановлению №100, с марта рост цен на определенные товары не должен был превышать 0,2% в месяц. В список вошли крупы, макароны, курица, свинина, говядина, колбасы, молоко, чай, мыло и другие товары.

За это время производителям и продавцам несколько раз позволяли повышать цены относительно состояния на 28 февраля. Так, росли цены на масло, рис, потом на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия, а затем еще и на молочные продукты. В начале сентября разрешили повысить цены на мясо. Единоразово, на 4,9%. Как сообщает МАРТ, в среднем цены выросли на 5%.

Читатели «Нашей Нивы» периодически сообщают нам о росте цен на те или иные товары. Мы попросили прислать их чеки за февраль с ценами до «заморозки» и сравнили с нынешними. Для сравнения мы пользовались сервисом infoprice.by. Брали одни и те же продукты в одних и тех же магазинах в феврале и в сентябре. Конечно, наш расчет не претендует на статистическую точность. Это больше взгляд простого покупателя.

Гречка и рис подросли на 11—12%, хлеб — на 10%

Пачка шлифованного риса в феврале стоила 2,45 рубля. Сейчас его можно приобрести уже на 12,2% дороже, за 2,75 рубля.

За одну и ту же пачку гречки в феврале нужно было отдать 2,68 руб., а теперь 2,99 руб. Рост составил 11,5%.

Пачка макарон Рasta Ricci весом 400 граммов в феврале стоила 1,45 руб., а сейчас — 1,79 руб. В итоге купить макароны сейчас обходится белорусам дороже на 23%.

Масло «Золотая семечка» можно было приобрести за 4,99 руб., а сейчас цена выросла на 4% до 5,19 руб. Притом что МАРГ в апреле позволил поднять цены на масло до 15% от цен в феврале.

А вот килограмм сахара «Городея» остался на тех же позициях: и в феврале, и сейчас стоит 1,72 руб.

Также в списке товаров с зафиксированными ценами оказался и зерновой хлеб. Так, один и тот же «Литовский» с тмином в феврале можно было найти по 1,54 руб. — сейчас он стоит 1,69 руб. Цена увеличилась на 9,7%.

Интересно, что пшеничный тостовый хлеб «Чайный», который не входит в список «замороженных» товаров, с февраля вырос на 26%: с 1,5 руб. до 1,89 руб.

Тушку бройлера можно было приобрести по 2,29 рубля за кило, сейчас — более 5

Филе цыпленка-бройлера стоило 7,99 руб. за 1 кг — теперь 8,35 руб., но за 850 г. высчитываем — и получаем 9,82 руб. за килограмм. Дороже на 22,9%.

Тушка цыпленка-бройлера стоила в феврале в «Грине» 2,29 руб. Аналогичной марки сейчас нет. А можно найти «Халяльную» по 5,32 руб. за килограмм. Кстати, что интересно, и в е-доставке килограмм тушки-бройлера от «Петрухи» стоит примерно на таком же уровне — 5,19 руб.

Свиная шея в обычные не акционные дни в «Виталюре» стоила 12,79 руб. за килограмм, а теперь — 15,99 руб. Рост составил 25%.

Килограмм лопаточной части свиньи в том же магазине можно было приобрести за 8,29 руб., сейчас цена выросла до 10,49 руб. Рост в общей сложности составил 27%.

Свиной фарш «Новый» в феврале можно было приобрести по 7,49 руб. А сейчас он подорожал на 36% и стоит по 10,19 руб. за килограмм.

Что касается колбас, которые также есть в списке, то вареная «Докторская» (650 граммов) стоила в «Соседях» 5,92 рубля. В сентябре цена осталась той же.

А вот, например, «Финский сервелат», цены на который не регулируются, стоил 11,49 руб. за кг, а сегодня — 15,79 руб., что на 37% дороже.

На 28% подорожала и колбаса салями «Кремлевская»: была 10,99 руб. за кило, а стало на 28% дороже — 14,05 руб.

Яйца подорожали на 39%, а молоко на 18%

«Молочка» тоже подросло. Например, бутылка молока «Стары Менск», 950 мл в феврале стоила 1,35 рубля, а сейчас стала 1,59 руб., что на 18% больше.

Сметана «Здравушка» (жирность 15%, вес 400 г.) стоила 1,55 руб. А теперь — 1,62 руб. Рост — 4,5%.

Примерно на столько же (4,4%) подросла цена биокефира «Легкая цена». За пачку 930 г. нужно было отдать 1,12 руб. А теперь — 1 руб. 17 коп.

Творог «Беллакт» жирностью в 10% раньше можно было приобрести по 1,52 руб. за пачку в 200 г. Сейчас цена подросла до 1,54 руб., или на 1,3% дороже.

Пачка масла «Крестьянское» была 2,89 рубля, а стала — 3,37 рубля. Рост — 17%.

Десяток яиц в феврале можно было найти по 1,99 рубля. Сегодня одни из самых дешевых стоят 2,77 руб. А это дороже на 39%.

Фрукты и овощи значительно подешевели

Понятно, что фрукты и овощи в феврале будут намного дороже, чем в сентябре. Так, например, свекла в феврале стоила 1,19 рубля за килограмм, а сейчас ее можно найти по 0,79 рубля. Морковь продавалась по 1,38, а сейчас — по 0,89.

Более чем наполовину подешевели помидоры «слива»: в феврале стоили 4,79 рубля, а сейчас 2,09. Огурцы вообще сбросили более 70%: зимой цена была около 8 рублей, теперь можно найти за 2.

Картофель зимой стоил 1,39 рубля за килограмм, а сейчас его можно найти на 1,01 рубля, что на 37% меньше. А вот апельсины подорожали на 25%: 3,99 рубля против 4,99.

Почему цены выросли, несмотря на заморозку?

Как отмечают сведущие в сфере, дело в том, что после пандемии цены на продукты растут во всем мире. Дорожает тот же самый комбикорм для птиц, ветеринарные препараты и удобрения. Сдерживать цены в такой ситуации — задача очень сложная. Также, естественно, есть соблазн продать продукцию на рынки, где цены выше, и заработать больше.

«Производители уже неоднократно находили выход из этой ситуации, — говорят продавцы. — Дело в том, что повышать цены нельзя на существующие позиции товаров. Но когда ты вводишь новый продукт, то и цену можешь поставить новую. Например, вместо бедра курицы можно продавать мякоть бедра. И вот уже цена выше.

Также производители сокращают ассортимент для внутреннего рынка и стараются как можно больше поставлять на внешний. В частности, в Россию, где цены не регулируются. Поэтому часто тех продуктов, что вы покупали раньше, может и не быть».

Напомним, госрегулирование цен продлили до 31 декабря 2021 года. Но при этом МАРТ будет позволять поднимать цены при необходимости, как это было с маслом, рисом и мясом.

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