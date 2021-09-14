Беларусь накрыла эпидемия коронавируса 14.09.2021, 22:40

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Фото: Reuters

У поликлиник вновь выстроились очереди людей с симптомами ковида.

В Марьиной Горке под Минском люди с температурой стоят в очереди к врачу по три часа. То же происходит в 4-й больнице Минска, 36-й больнице в минских Шабанах и 1-й поликлинике в Жлобине, пишет «Белсат».

Врачей не хватает, на анализы людей с симптомами ковида уже не направляют, не изолируют и тех, кто общался с больными – заявляют подписчики Telegram-каналов.

«Мы не можем гарантировать, что это штамм дельта, это может быть другой штамм, который у нас сейчас распространен, но то, что у нас идет рост заболеваемости – это, безусловно, есть», – констатирует врач-реаниматолог Ростислав Савицкий.

Новая, более заразная модификация коронавируса, активные поездки в сезон отпусков и начало учебного года – такие возможные причины вспышки называют врачи.

«Видна тенденция к омоложению состава заболевших. Если раньше преимущественно болели люди старшего возраста с ослабленным иммунитетом, то сейчас видно распространение среди молодых, хотя они не очень тяжело болеют», – замечает эксперт по ранней диагностике заболеваний Олег Дорошкевич.

Согласно Минздраву, в Беларуси от ковида от умерли 3900 человек. Журналисты, проверившие данные системы «Паспорт», заявляют, что реальная смертность в 14 раз выше официальной. По их данным, с марта 2020-го по март 2021 года жертвами эпидемии стали 32 тысячи белорусов. Весной этого года в стране стартовала вакцинация. Полностью привили уже каждого восьмого жителя, заявляет Минздрав.

Россия переживает такой же пик эпидемии, как и Беларусь. А вот в соседних Польше, Литве, Украине заболевших пока намного меньше, чем в пиковом декабре и марте.

«Разлитый у нас в Беларуси “Спутник” не внушает особого доверия. Безусловно, он дает какой-то иммунитет, но это не те проценты, которые заявлены в российских источниках», – признается Ростислав Савицкий.

Ситуацию ухудшает и нехватка врачей. В детских поликлиниках Жодино, Мозыря и Бреста создаются длинные очереди за талонами. Соблюдать ковидные ограничения в таких условиях невозможно, констатируют пациенты.

«Сейчас, правда, в связи с политическим кризисом очень много врачей эмигрировало. Врачи – люди честные, высокообразованные. Они видели весь этот беспредел, который царил в Беларуси», – объясняет Олег Дорошкевич, эксперт по ранней диагностике заболеваний.

Коронавирус распространяется в скученных и влажных камерах СИЗО. За минувшее лето ковидом переболели политзаключенная мать пятерых детей Ольга Золотарь и студенческая активистка Кася Будзько. Ковид подозревали и у журналиста Андрея Скурко.

«Диагноз Андрею поставил его сокамерник по Окрестина журналист “Радио Свобода” Олег Груздилович. Когда он видел, как протекает болезнь, как Андрей мучится, не может ни ходить, ни сидеть, а только лежать, какой у него кашель, Олег сказал: “У тебя коронавирус. У меня такое было, когда я сидел в Барановичах на сутках”», – рассказала жена политзаключенного Паулина Скурко.

Профилактике ковида Минздрав уделяет меньше внимания, чем полгода назад, но проблема не ушла, констатируют врачи. Людям необходимо защищать себя самим – мыть руки, соблюдать дистанцию и носить маски, а также обязательно прививаться, даже если 100-процентной гарантии вакцина не дает.

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