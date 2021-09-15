Байден опроверг информацию об отказе Си Цзиньпина от встречи с ним 15.09.2021, 7:50

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Источники Financial Times рассказали о двух мотивах главы КНР.

Президент США Джо Байден опроверг информацию о том, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался от личной встречи с ним.

Об этом сообщает Reuters.

Издание Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщило, что Байден предложил встречу Си Цзиньпину, но получил в ответ отказ.

Собеседники газеты рассказали, что в ответ глава Китая предложил, чтобы Вашингтон принял «менее резкий тон по отношению к Пекину».

Журналисты также сообщают, что Цзиньпин мог отказаться от встречи, в том числе и из-за эпидемии коронавируса.

10 сентября Джо Байден и Цзиньпин впервые за семь месяцев провели телефонные переговоры.

В ходе «широкой стратегической дискуссии» стороны обсудили области, в которых интересы совпадают, и области, в которых интересы, ценности и перспективы расходятся.

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