Игра на два фронта: Кремль попал в тупик 2 15.09.2021, 7:58

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Международная политика РФ оказалась неэффективной.

На фоне продолжающейся нестабильности в Афганистане Россия созывает и принимает участие в необычном множестве многосторонних форумов, пишет политолог, профессор Института исследований мира (Осло) Павел Баев.

Президент Владимир Путин, зная о том, что администрация Байдена уделяет особое внимание укреплению связей США с союзниками и созданию демократической коалиции, прибег к старой риторике поддержки «многополярной системы», состоящей из самостоятельных центров политического влияния.

Он выступил на виртуальном саммите БРИКС, 15-летней протоорганизации, цель которой — объединить пять таких центров — Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, но вряд ли она может преодолеть их разногласия.

Индия, которая председательствовала на заседаниях, сосредоточила свое внимание на угрозе терроризма, исходящей из Афганистана.

Ну а Китай, в связи с проведением саммита в следующем году, склонен вести дела с правительством, которое сформировал победивший Талибан.

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