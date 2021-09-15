Игра на два фронта: Кремль попал в тупик

Игра на два фронта: Кремль попал в тупик2
- 15.09.2021, 7:58
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Международная политика РФ оказалась неэффективной.
На фоне продолжающейся нестабильности в Афганистане Россия созывает и принимает участие в необычном множестве многосторонних форумов, пишет политолог, профессор Института исследований мира (Осло) Павел Баев.
Президент Владимир Путин, зная о том, что администрация Байдена уделяет особое внимание укреплению связей США с союзниками и созданию демократической коалиции, прибег к старой риторике поддержки «многополярной системы», состоящей из самостоятельных центров политического влияния.
Он выступил на виртуальном саммите БРИКС, 15-летней протоорганизации, цель которой — объединить пять таких центров — Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, но вряд ли она может преодолеть их разногласия.
Индия, которая председательствовала на заседаниях, сосредоточила свое внимание на угрозе терроризма, исходящей из Афганистана.
Ну а Китай, в связи с проведением саммита в следующем году, склонен вести дела с правительством, которое сформировал победивший Талибан.
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