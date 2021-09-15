Власти Нью-Йорка объявили о запрете бензиновых авто 12 15.09.2021, 8:34

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Это случится раньше, чем ожидалось.

Власти Нью-Йорка планируют запретить продажу всех транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями к 2035 году.

Законопроект о внесении поправок в закон штата об охране окружающей среды был принят сенатом и ассамблеей штата и подписан губернатором Нью-Йорка Кэти Хочул на прошлой неделе, пишет CBC News.

Согласно новому закону, 100% продаж новых легковых и грузовых автомобилей в штате будут иметь нулевые выбросы к 2035 году. Это означает, что государственные агентства будут работать над разработкой доступных вариантов энергоснабжения для автомобилей с нулевым уровнем выбросов во всех населенных пунктах.

Несколько агентств будут работать над созданием стратегии развития рынка транспортных средств с нулевым уровнем выбросов к 2023 году, чтобы обеспечить наличие в штате большего количества автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

В прошлом году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал аналогичный закон, который также запрещает продажу новых газовых легковых и грузовых автомобилей, начиная с 2035 года.

Если эта цель будет достигнута, в штате будет наблюдаться сокращение выбросов парниковых газов более чем на 35%, говорится в заявлении губернатора. Агентства также разработают правила, которые помогут достичь этого срока.

В постановлении также поставлена цель для автомобилей средней и большой грузоподъемности в Калифорнии к 2045 году добиться нулевого уровня выбросов «там, где это возможно». В Нью-Йорке также надеются достичь этого показателя к 2045 году.

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