Ученые раскрыли секрет успеха Винсента Ван Гога 2 15.09.2021, 8:43

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В этом помог искусственный интеллект.

Специалисты из Северо-Западного университета США воспользовались системой искусственного интеллекта для того, чтобы проанализировать практически 800 тысяч работ художников разных эпох. В их число вошел и Винсент Ван Гог. За счет этого удалось обнаружить универсальную формулу успеха, которая может использоваться в совершенно всех областях творчества.

Об этом сообщает National Geographic (перевод — planetanovosti.com).

В 2018 году появилось такое понятие, как «горячая полоса». Оно подразумевает самый активный период в творчестве любого художника. Несколько проведенных исследований позволили установить, что данные «полосы» возникают не просто так. Перед ними должны произойти определенные события.

Художественный прорыв именно Ван Гога произошел в 1888-1890 годах. В это время были созданы наиболее популярные картины. Перед этим художник создавал достаточно реалистичные работы, в которых преимущественно использовались мрачные тона. Дашун Ван отметил, что только спустя некоторое время в картинах начали появляться более плавные и не слишком яркие цвета, которые и сделали его картины настолько популярными на сегодняшний день.

Подобная закономерность была обнаружена и в других творческих личностей. «Горячие полосы» возникали только после того, как на протяжении долгого времени художники экспериментировали, изучали разные стили и писали картины на самые разнообразные темы. После этого наступали годы «эксплуатации», когда внимание заострялось на какой-то определенной узкой области.

Ученые также установили, что средняя длительность «горячей полосы» среди художников составляла около пяти лет. Затем они возвращались к стабильности, во время которой не наблюдалось никаких заметных прорывов в творческой деятельности.

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