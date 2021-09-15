«Контрабанду сигарет вывозят фурами»: репортаж с украинского погранпункта на границе в Беларусью 3 15.09.2021, 9:16

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Что сейчас происходит на границе с южном соседом?

Популярное в доковидные времена для белорусских туристов украинское направление сегодня практически закрыто. Прямых авиарейсов к южным соседям нет, а чтобы проехать по земле, нужны веские основания.

Корреспондент zerkalo.io съездил в пункт пропуска «Выступовичи», что в Житомирской области Украины, и посмотрел, как сейчас работают местные пограничники, когда поток людей сократился на 70%, но проще от этого не стало.

Белорусы, украинцы, русские и немного молдаван

В Житомирской области Украины, на границе с Беларусью, есть лишь один международный автомобильный пункт пропуска — «Выступовичи». Еще года два назад он был под завязку загружен автобусами, легковушками и фурами. В туристический сезон пограничники даже выставляли дополнительные рабочие места, чтобы пропускать людей побыстрее. Но сейчас очереди из легковушек и автобусов здесь нет, разве что грузовики ждут оформления по несколько часов.

— Сейчас у нас процентов на 70 поток стал меньше. За сутки проезжают около 300 машин, в основном это фуры и битумовозы, а оформляется около 400 человек. Пешком и на велосипедах вообще никого нет. Сперва снижение произошло из-за ковида, а потом Беларусь ввела ограничения на выезд для своих граждан, — рассказала старший прапорщик Ирина Ясинская, которая руководит всеми пограничными нарядами в «Выступовичах».

На легковушках в основном ездят те, у кого на сопредельных сторонах живет семья, и командированные. Сейчас из всего транспортного потока, который пересекает границу, половина — граждане Беларуси, остальные украинцы и россияне, совсем малая часть — молдаване, которые транзитом едут к себе домой.

Сотрудники «Выступовичей» хорошо осведомлены о событиях последнего года в Беларуси, хотя отмечают: лично им никто из наших соотечественников не жаловался, статус беженца прямо на границе не просил.

— Белорусы вообще малоэмоциональные люди, адекватно себя ведут. Даже если по какой-то причине нам приходится разворачивать ваших земляков (хотя это бывает редко), то мало кто возмущается, чаще принимают такие распоряжения молча, могут уточняющие вопросы задать, но скандалы — нет, ни разу, — сообщила Ирина.

«Везут то папки ненужных документов, то просроченные ПЦР»

Пограничники говорят, что люди, которые едут в Украину, как правило тщательно подготовлены к этому: готов пакет документов, даже есть много бумаг «на всякий случай». Хотя есть и такие, кто мчит наобум, а потом застревает на границе или вынужден возвращаться обратно в Беларусь.

— Для въезда в Украину кроме паспорта и страховки нужно иметь отрицательный ПЦР-тест или международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 (вакцины, которыми прививают в Беларуси, не подходят. — Прим. ред.). Непривитые должны установить на телефон мобильное приложение «Вдома» и в пункте пропуска активировать его. Вот с этими требованиями чаще всего бывают проблемы.

Бывали случаи, когда вместо ПЦР-теста люди предъявляли справку от врача, в которой написано, что у пациента «симптомов заболевания COVID-19 не выявлено», у кого-то тесты стали недействительными: с момента сдачи прошло более 72 часов. Кто-то (но не белорусы) пытался подсунуть пограничникам поддельный сертификат о вакцинации. Но что интересно, даже если документ поддельный, человека не задерживают и не штрафуют, а просто разворачивают обратно.

— Кстати, белорусов с сертификатом через «Выступовичи» за все время проезжало только двое: где-то им удалось уколоться вакциной CoronaVac (в Беларуси такой вакциной привиться нельзя. — Прим. ред.). Были как-то проблемы с россиянином: у него не было теста ПЦР и документа о вакцинации, так он предложил пограничникам 1500 гривен (около 140 рублей. — Прим. ред.) за то, чтобы они его так пропустили. Не пропустили и вызвали национальную полицию. Попытка дачи взятки — это уже "уголовка", суд решит как его наказать.

Еще больше трудностей у людей возникает с мобильным приложением «Вдома». Скачать его не проблема даже на границе, но вот активировать удается не всем. Для этого лучше иметь украинскую или российскую сим-карту: на них без проблем приходит СМС-оповещение для регистрации. Впрочем, симки украинских операторов продаются прямо в магазине на границе, туда людям можно сходить в сопровождении пограничников.

Полупустая граница и три белоруса в легковушках

За три часа, которые корреспондент Zerkalo.io находился в ПП «Выступовичи», из Беларуси в Украину проехали шесть легковых автомобилей: три с белорусской регистрацией, два с украинской и один с российской.

— В Беларуси мы бываем часто: у нас там родственники. Но я вам ничего не расскажу, а то вы напишете, а меня вдруг потом к ним не пропустят, — заявил украинец, который ехал на микроавтобусе с двумя спутницами.

— Вы к нам ездите, а мы к вам. Из санатория в Минской области едем с женой, нам его посоветовали, мол, лучше, чем в Украине. О результате говорить пока рано — время покажет. Но оздоровление обошлось очень дорого, — рассказал еще один украинский водитель.

Россиянин рассказал, что едет в Молдову — к родственникам в гости. Прошел белорусскую часть границы он быстро: машин не было вообще. Но было неожиданно неприятное: у него потребовали уплатить сбор в 29 рублей за пересечение границы.

А вот люди в трех белорусских машинах, которые двигались в Украину, оказались командированными. И если два водителя ездят по этому маршруту постоянно, то третий, с двумя спутницами, пересекал границу в таких условиях впервые. Причем все путешественники не опасались, что их на белорусской границе могут не пропустить по какой-то причине: «Мы не привлекались, бояться нечего».

— Перед поездкой я готовился: уточнял у знакомых, коллег, которые уже ездили в этом направлении, какие документы нужны, как проверяют. Взял с собой целую папку, — рассказал мужчина из последней машины.

А вот с приложением «Вдома» у наших земляков вышла заминка: программу они скачали заранее, а вот зарегистрироваться у них никак не получалось.

— Да в приложении этом даже белорусский номер ввести нельзя: кода +375 просто нет, — растерянно сказала одна из девушек.

— Я знал, что с активацией будут вопросы, предупреждали меня люди. Но заранее же украинскую карту не купишь, где ее в Минске возьмешь. Но у меня чутье, в котором я уверен: прямо здесь, на границе, эти карты должны продаваться. Украинцы, они же продуманные: есть спрос — будет и предложение, — заулыбался водитель.

«Контрабанду сигарет вывозят фурами»

Что касается провоза контрабанды и запрещенных товаров, то украинские пограничники отмечают, что таким больше грешат дальнобойщики. В легковых авто чаще что-то везут по незнанию. Например, пожилые родители, которых дети перевозят к себе, забирают из деревенских хат иконы, которые висели в «красном углу» еще при их предках. Такая вещь на границе вызовет вопрос: а не историко-культурная ли это ценность, которую вывозить нельзя? И, как правило, такие вещи отправляются на экспертизу.

— Чаще всего провозят контрабанду сигарет в фурах. Недавно мы задержали белорусского дальнобойщика: у него в полуприцепе между загруженных досок было 192 ящика сигарет. А пару недель назад с разницей в 20 минут ехали две фуры из одной фирмы, у них был один пункт назначения. Мы обнаружили, что в первой снизу на шасси примотано 200 пачек сигарет, а во второй в емкости для воздуха — 700 пачек сигарет.

Кстати, эта пара дальнобойщиков оказалась гражданами Беларуси, которые работали на крупной фирме с российской регистрацией. Прямо в день нашего пребывания в пункте пропуска туда приехал коллега нарушителей, тоже белорус и из той же компании. Его фуру отправили на углубленный досмотр в бокс. Впрочем, ему повезло: обошлось без разгрузки полуприцепа, но автопоезд пограничник тщательно исследовал, а собака-ищейка — обнюхала.

— Это что, вы наших теперь всегда будете так проверять? — заинтересованно спросил водитель. — Да, знаю про тот случай с сигаретами. Так тех водителей уже нет в компании, наверное выгнали.

Стоит отметить, что украинцы не задерживают нарушителей на фурах, которые везут «экономическую» контрабанду: сигареты, алкоголь, мясо и т. п. Машину на время следствия конфисковывают, а водителя возвращают в страну, откуда он прибыл. Позже человека вызовут в суд.

«Секреты у нас есть, но про все не расскажем. Пусть будет сюрприз для нарушителей»

А вот пешком через границу носят контрабанду нечасто. В памяти пограничников запечатлелся нетипичный случай: украинец нес в большой коробке за спиной 250 попугаев. Мужчину заметил пограничный наряд и начал его преследовать, «орнитолог» сбросил с себя ношу и попытался убежать, но ему это не удалось.

— Бывает, что ягодники могут заблудиться в лесу. Этим летом такой случай произошел с дедушкой из Беларуси: плутал в лесу три дня, вышел в Украине, где наши пограничники его и обнаружили.

К слову, в лесу вдоль границы, пограничники устраивают «секретики», которые позволяют обнаружить нарушителя границы. Например, среди деревьев может идти тонкая серая проволочка, которая практически не видна среди зарослей, а на ней висят специальные датчики. Заденет ее нарушитель — проволочка рассоединится в местах крепления прибора и раздается тонкий звук, который услышит наряд и поспешит к тому месту.

А еще одна особенность ПП «Выступовичи» — это его расположение: до границы от него целых 13 километров. Место выбрали, после того как изучили радиационный фон на этом участке, решили, что нынешнее будет наиболее безопасным для людей.

На этом 13-километровом участке пересекающим границу людям нельзя останавливаться, выходить из машин, выбрасывать какие-либо предметы. На его середине установлен еще один контрольный пограничный пост.

— Останавливаем машины, которые едут в обе стороны, проверяем, сколько людей везут, осматриваем авто: может, есть что подозрительное. Заметим такое — передаем на основной пункт, чтобы обратили внимание и приняли меры. К счастью, оружие нам не приходилось применять, надеемся, что никогда и не придется…

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