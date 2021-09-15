Николай Статкевич: Режим получил смертельный удар в одну из точек, как в восточных единоборствах 4 15.09.2021, 9:25

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Николай Статкевич

Лукашенко придется смириться со своей политической смертью и нашей отложенной победой.

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич в одном из своих писем сравнил политическую ситуацию в Беларуси с восточными единоборствами:

— В детстве, когда в СССР начался бум восточных единоборств, среди мальчишек ходили истории о точках на теле человека, удар в которые поначалу не вызывает внешних проявлений, но через определенное время приводит к смерти. И один из участников единоборства сначала хвалится «победой», а потом умирает из-за такого удара.

Не знаю, правда ли бывают такие отложенные победы или отложенные смерти (с какой стороны посмотреть) в единоборствах, но в политике они бывают точно. И некоторые все не могут покориться со своей политической смертью, с нашей отложенной победой.

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