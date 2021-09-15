В Грузии рассказали, как не пустили «Борщеварку» в страну 12 15.09.2021, 10:01

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Упоминания ее фамилии хватило, чтобы в обществе и политических кругах поднялась волна возмущения.

14 сентября ЦИК Беларуси «опроверг» информацию, что наблюдателем на муниципальные выборы в Грузии поедет Лидия Ермошина. Однако в грузинской неправительственной организации «Международное общество за справедливые выборы и демократию» заявили, что заявка пришла именно с ее фамилией, сообщает telegraf.by.

«Мы увидели, что, по данным ЦИК Грузии, заявку на участие в местных выборах Грузии в качестве независимых наблюдателей прислал ЦИК Беларуси во главе с Лидией Ермошиной, с ее подписью. Никаких других фамилий в тот момент названо не было», – сказала руководитель организации Нино Долидзе.

Она подчеркнула, что заявка пришла именно с фамилией Ермошиной.

«Да, она глава ЦИК Беларуси, и теоретически быть независимыми наблюдателями могут быть два человека из белорусского ЦИК, в том числе и сама Ермошина. Но повторюсь, о других фамилиях речи не шло. И уже этого прецедента хватило ради того, чтобы в обществе и политических кругах поднялась волна возмущения», — отметила Долидзе.

Руководитель организации добавила, что «конечно же, мы узнаем, появились ли после новости об опровержении белорусскими властями бывших данных какие-либо новые фамилии. Для этого мы даже сделаем официальный запрос в ЦИК Грузии. Но сути претензии к белорусскому ЦИК это не меняет».

Пока официального комментария от грузинского Центризбиркома нет.

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