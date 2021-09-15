Польша хочет добиться от Интерпола перепроверки ордеров из Беларуси 4 15.09.2021, 10:12

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Минск использует эту организацию в политических целях.

Власти Польши намерены добиться от Интерпола введения системного решения по дополнительной верификации заявок на международный розыск, поступающих из Беларуси и России, так как эти две страны все чаще используют розыск по линии Интерпола в своих политических целях. Об этом сообщает tvn24 со ссылкой на источники в руководстве правоохранительных органов.

Проблема стала особенно актуальной после того, как в воскресенье польские полицейские задержали бежавшего из Беларуси участника протестов Макария Малаховского, находившегося в Польше по гуманитарной визе. Он был задержан из-за того, что находился в «красном списке» Интерпола — в международный розыск его подала Беларусь. Разобравшись, что дело политическое, молодого человека на следующий день отпустили. Глава польского МВД Мариуш Каминьский заявил, что этот случай — результат политического использования Интерпола белорусским режимом.

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