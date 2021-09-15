Ничего хорошего банковскую систему в Беларуси не ждет Telegram-канал «Письма к дочери»

15.09.2021, 10:35

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В отношении белорусских властей работает презумпция абсолютной виновности.

Здравствуй, дорогая.

Сначала у белорусских властей закончились дипломатия и внешняя политика. А теперь, похоже начинают ломаться банки вместе с финансовой системой. И, надо сказать, что два этих процесса связаны между собой самым непосредственным образом.

На днях обнаружилось, что вслед за Deutsche Bank и Raiffeisen Bank другие западные банки тоже закрывают свои счета в белорусских банках, попавших под санкции. При этом, опять же, текущие санкции прекращения расчетов через белорусские банки не требовали. Когда западные банки закрывают счета – это их такая личная инициатива.

Вот мотивы, на самом деле, вчера очень хорошо объяснила ассоциация деревообработчиков Латвии. Причем, эта ассоциация как раз недовольна санкциями против белорусских властей. В прошлом году латвийские деревообработчики купили в Беларуси леса на 177 миллионов долларов, а после введения санкций, с закупкой леса возникли проблемы. Потому что латвийские банки не хотят обслуживать сделки. А если обслуживают, то сначала требуют от латвийских деревообработчиков доказать, что их партнеры в Беларуси не имеют отношения к финансированию белорусских властей.

То есть, в отношении белорусских властей и всего что с ними может быть связано, работает презумпция абсолютной виновности. И для западных банков, конечно, проще отказаться от переводов чем проводить каждый раз утомительные расследования и искать доказательство невиновности клиента.

И для белорусских банков это означает сначала потерю доходов, а потом уход клиентов. По крайней мере тех, к кому власти не смогут применить внеэкономические методы убеждения. Но, даже от тех которые останутся, польза, в ее денежном выражении, для банков сильно уменьшится.

И, конечно, власти не могут бросить на произвол судьбы какой-нибудь Беларусбанк. Потому что Беларусбанк – все-таки половина банковской системы страны. И если в трудный момент не помочь ему материально, то ничего хорошего банковскую систему не ждет.

Вот в августе Банк развития разместил облигации на миллиард рублей. И, по удивительному стечению обстоятельств, как раз в августе политика Нацбанка по уменьшению количества денег в организме белорусской экономики дала трещину. За месяц рублевая денежная масса выросла на 2,2 процента, после того как три предыдущих месяца она только сокращалась.

А на днях уже Беларусбанк объявил о размещении облигаций на 600 миллионов рублей. И, можно, конечно, предположить, что все эти ценные бумаги купили успешные белорусские экспортеры вроде БелАЗ, МАЗ или Тракторного завода. Но мы-то с тобой понимаем, что успешным экспортерам нужно сначала дать денег, чтобы они потом могли что-нибудь купить.

И не имеет значения на самом деле, какие сложные схемы власти применят, что помочь банкам. Потому что сколько бы звеньев ни было задействовано в этой цепочке финансирования, в конечном счете источников финансирования может быть только два. То ли бюджет, и тогда правительству нужно будет увеличивать его дефицит или/и сокращать расходы. То ли, то, что принято называть печатным станком. И тогда, спасая банки, можно нечаянно не удержать рубль.

И, наверное, участникам и регуляторам белорусского финансового рынка немножечко обидно. Потому что проблемы белорусской банковской системы ведь никак не связаны с просчетами в финансовой политике. Просто современный мир устроен таким удивительным образом, что от успехов в борьбе с мыслеспрестулениями финансовая стабильность только портится.

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