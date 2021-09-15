Ищем профессионалов для работы на сайте «Хартия-97» 15.09.2021, 10:31

Сайт Charter97.org объявляет набор стажеров для журналистской работы в варшавском офисе редакции.

Обязательные условия:

— опыт работы в интернет-журналистике;

— знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории нашей страны;

— владение белорусским и русскими языками (английский и польский — приветствуются);

— грамотность, умение писать, желание и готовность много и интересно работать.

В первую очередь будут рассматриваться претенденты, имеющие высшее образование.

Обязательное условие — проживание в городе Варшава. Не рассматриваем кандидатуры студентов, обучающихся на дневном отделении.

Стажеры, успешно прошедшие испытательный срок, могут рассчитывать на официальное трудоустройство.

Пишите на почту charter97@gmail.com

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