Беларусь останется без импортных лекарств?3
- 15.09.2021, 10:42
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Власти мешают нормальной работе зарубежных фармацевтических компаний.
Читатель Charter97.org поделился информацией о проблемах с импортными лекарствами в Беларуси:
«Появилась информация, что Департамент финансовых расследований (ДФР) добрался до офисов зарубежных фармацевтических компаний. Их бессмысленные проверки могут парализовать работу компаний, в том числе связанную с поставками лекарств.
Похоже, так называемые «власти» совершенно не беспокоит, что это может лишить доступа к инновационным лекарственным препаратам тысячи белорусских пациентов, для многих из которых эти препараты жизненно необходимы.
Белорусы давно поняли, что для Лукашенко здоровье и жизни граждан ничего не стоят».
Напомним, что с лета этого года белорусы сталкиваются с проблемой покупки некоторых импортных лекарств.