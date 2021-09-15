Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи 1 15.09.2021, 10:49

ЕС высоко оценил проводимые в стране реформы.

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро.

Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

«Приветствую решение Еврокомиссии о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро», — написал президент.

Он отметил, что благодарен Евросоюзу «за положительную оценку внедряемых Украиной реформ».

«Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с коронавирусом», — добавил Зеленский.

Вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис отметил в Twitter, что «приятно видеть хороший прогресс в программе реформ Украины, который важен для выплаты макрофинансовой помощи ЕС».

«ЕС будет продолжать поддерживать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность, ее работу на пути к процветанию и более тесной интеграции с ЕС», — написал он.

Во время визита в Украину в конце сентября 2020 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, однако для этого стране нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования, касающиеся верховенства права. Представители Еврокомиссии и правительства Украины подписали Меморандум о взаимопонимании летом 2020 года. Он был ратифицирован парламентом в сентябре.

Первые 600 млн евро макрофинансовой помощи Еврокомиссия выплатила Украине в декабре минувшего года. Первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины.

В Еврокомиссии называли главным условием получения Украиной второго транша реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

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