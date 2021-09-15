Медики выявили четыре фактора, повышающих риск заболеть COVID-19 после вакцинации 15.09.2021, 11:10

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Исследование провели в Йельском университете.

Специалисты из Йельского университета выяснили факторы, которые влияют на риск заболеть COVID-19 после вакцинации.

Отмечается, что по результатам исследования был сделан вывод, что сопутствующие заболевания могут стать причиной инфицирования коронавирусной инфекции и развития тяжелой формы COVID-19 даже после вакцинации.

Результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале The Lancet Infectious Diseases.

В рамках исследования специалисты изучили состояние практически тысячи пациентов, госпитализированных с COVID-19, из которых вакцинацию прошли только 54 человека.

По словам ученых, данный факт свидетельствует в пользу эффективности вакцин в предотвращении развития тяжелой формы коронавирусной инфекции.

Позднее выяснилось, что половина вакцинированных пациентов не имела признаков COVID-19 и обратилась за медицинской помощью по другим причинам. При этом 14 человек оказались в критическом состоянии и нуждались в кислородной поддержке.

К сожалению, трое человек из группы вакцинированных скончались в результате тяжелых осложнений.

При этом исследователи определили, что у 14 тяжелобольных пациентов, ранее проходивших вакцинацию, были сопутствующие заболевания, а их возраст составлял практически 80 лет.

У 12 человек были обнаружены проблемы с сердечно-сосудистой системой, 9 имели лишний вес. 7 пациентов страдали сахарным диабетом и еще 7 ранее перенесли разные заболевания легких.

Доктор Хен Чун отметил, что большая часть тех людей, которые вовремя сделали необходимые прививки от коронавируса, переносят болезнь в очень легкой форме.

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