закрыть
15 сентября 2021, среда, 12:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Цена на газ в Европе взлетела до 880 долларов

5
  • 15.09.2021, 11:24
  • 1,762
Цена на газ в Европе взлетела до 880 долларов

Исторический рекорд 1 марта 2018 года пока еще не побит.

Газ в Европе продолжает стремительно дорожать, обновляя рекорды, сообщает korrespondent.net.

Так, в среду, 15 сентября, цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures достигла 72,4 евро за МВт.ч, или $884 за тысячу кубометров.

Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Накануне стоимость газа впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров. А еще на прошлой неделе газ торговался на уровне 710 долларов за тысячу кубометров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Всего один месяц
Всего один месяц Наталья Радина
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип