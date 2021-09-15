Цена на газ в Европе взлетела до 880 долларов 5 15.09.2021, 11:24

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Исторический рекорд 1 марта 2018 года пока еще не побит.

Газ в Европе продолжает стремительно дорожать, обновляя рекорды, сообщает korrespondent.net.

Так, в среду, 15 сентября, цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures достигла 72,4 евро за МВт.ч, или $884 за тысячу кубометров.

Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Накануне стоимость газа впервые превысила 800 долларов за тысячу кубометров. А еще на прошлой неделе газ торговался на уровне 710 долларов за тысячу кубометров.

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