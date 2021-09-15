Белорус купил автомобиль и нашел под сиденьем пистолет с патронами 18 15.09.2021, 11:31

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иллюстрационное фото

Нетривиальный случай произошел в Бресте.

Государственный комитет судебных экспертиз сообщает о нетривиальном случае.

Житель Бреста купил б/у автомобиль. Решил прибраться в салоне и под одним из сидений увидел пистолет и патроны. Брестчанин обратился в милицию.

Правоохранители изъяли пистолет и более десяти патронов, которые направили в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной баллистической экспертизы.

Согласно выводам судебного эксперта, это пистолет модели «Heckler&Koch P30SK», произведен в Германии, изготовлен заводским способом и является ручным стрелковым нарезным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы.

Пистолет этой модели выпускается с 2006 года и использует патроны типа 9х19 мм Парабеллум.

Патроны также изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.

Где именно брестчанин приобрел автомобиль: в самой Беларуси или пригнал из-за границы, — не сообщается. Милиция проводит проверку.

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