Кристина Тимановская: Больше право говорить я не отдам никому 3 15.09.2021, 11:45

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Кристина Тимановская

Спортсменка высказала свое мнение о ситуации в стране.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своем отношении к так называемым выборам 2020 года.

«Я была не согласна ни с результатами выборов, ни с поведением власти и высказалась в инстаграме. За что тут же попала в черный список министерства. Дальше по наклонной: звонки, угрозы, запреты на выезды, лишение премий. Тогда мне четко и понятно объяснили: хочешь ехать на Олимпиаду – молчи. И я послушалась. Да, неприятно об этом писать. Но правда в том, что я испугалась, как и многие другие.

И да, я просто хотела бежать на своей первой Олимпиаде. Не знаю, сейчас я думаю, что может быть эти мои сториз в Токио – это то, что я копила весь год и то, что так старательно удерживала внутри себя. Потому что, по сути, федерация легкой атлетики и ее отношение к спортсменам – это тоже самое, что и режим только в мини-варианте. Мне же приказали – молчи, а то не поедешь. И вот я доехала же. Значит, уже могу, наконец, сказать то, что думаю.

С одной стороны, они отобрали у меня олимпийскую мечту и мои 200 метров, но с другой стороны, своими действиями, своей жестокостью и оскорблениями вернули мне право говорить. И больше я его не отдам никому», – написала Тимановская в своем Instagram.

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