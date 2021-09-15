Анжелика Агурбаш «размазала» напавшего на музыкантов Таракана 6 15.09.2021, 11:47

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Анжелика Агурбаш

Певица жестко ответила Лукашенко.

Артисты, которые покидают Беларусь, не могут считаться «предателями», заявила в эфире НСН уехавшая из страны и поддерживающая протесты против Лукашенко певица Анжелика Агурбаш.

Ранее узурпатор назвал «сбежавшими предателями» артистов, отказавшихся от сотрудничества с белорусскими властями во время массовых протестов.

«Я не хочу комментировать то, что говорит Лукашенко. Вы спросите у народа, кто есть народные и заслуженные артисты. Вам народ лучше скажет. Поддерживать или нет – это личное дело каждого, я не могу никого ни агитировать, ни осуждать. Каждый делает свой выбор в этой жизни, исходя из чести, совести, достоинства. Я сделала свой выбор, другие артисты тоже. Время и жизнь потом покажет», - напомнила певица.

«Я никогда не поддерживала никакие политические партии, предвыборные кампании. Я была вне политики. Моя поддержка людей – это совершенно другое. Это уже больше, чем политика, это человеческий фактор. На нас, артистов, равняются люди, смотрят, ждут защиты в трудную минуту. Во все времена творческие люди, звезды, которые были искренне любимы народом, всегда поддерживали людей во всех тяжелых ситуациях. Это было и во время войны, в окопах, в горячих точках. Туда выезжали артисты, поддерживали солдат, тех, кто борется за правду, за справедливость, за родину. Ни действия Лукашенко, ни его политику я поддерживать не могу в принципе. Потому что я человек прежде всего. Я артист, которого любят люди», - подчеркнула артистка.

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