Полеты на Луну оказались в России под вопросом 3 15.09.2021, 11:57

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Фото: АО «РКЦ «Прогресс»

Разработка сверхтяжелой ракеты приостановлена.

Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну, однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы, сообщил 15 сентября РБК со ссылкой на гендиректора самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрия Баранова.

Опытно-конструкторская работа "Элементы СТК" предусматривала разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, в том числе для полетов на Луну. По словам Баранова, работы прекращены на стадии технического проектирования. Он не исключил, что в будущем соответствующие работы могут быть возобновлены, если такое решение примет "Роскосмос".

Ранее "Роскосмос" приостановил разработку сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей", которую планировали завершить к 2028 году.

Как сообщал РБК, эти работы были включены в программу развития космонавтики до 2030 года. Ракета должна была заняться доставкой грузов и космонавтов к Луне. В марте 2017 года из материалов "Роскосмоса" по развитию космической отрасли следовало, что летные испытания сверхтяжелой ракеты запланированы на 2035 год. На то время "Роскосмос" обещал начать предоставлять услуги по облету Луны к 2021 или 2022 году.

Вместо "Енисея" Совет по космосу РАН предложил использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара". Он поручил генеральным конструкторам "Роскосмоса" разработать и утвердить в первом полугодии 2021 года отдельную лунную подпрограмму. В РАН пояснили, что для новой ракеты нужны будут "принципиально новый маршевый двигатель", "новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков", а также "новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром".

Между тем, по информации РИА "Новости", в начале ноября

должен стартовать совместный с НАСА эксперимент по отработке полета на Луну.

Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет. Проведены уже два эксперимента: в 2017 году "полет" длился 17 суток, а в 2018–2019 годах — четыре месяца.

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