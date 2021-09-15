Президента Гаити «заказал» премьер-министр? 15.09.2021, 12:14

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Жовенель Моиз

фото: getty images

Генеральный прокурор страны требует предъявить обвинения главе правительства.

Генеральный прокурор Гаити Бед-Фор Клод 14 сентября потребовал присвоить премьер-министру страны Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам Клода, подозреваемый в убийстве Моиза два раза звонил Анри всего через несколько часов после убийства. Прокурор потребовал запретить премьер-министру покидать страну "из-за серьезности раскрытых фактов".

"Есть достаточно компрометирующих элементов, чтобы привлечь Анри к уголовной ответственности и потребовать его прямого обвинения", – заявил Клод.

Он пытался встретиться с премьером, чтобы получить объяснение. Через несколько часов Анри привел к присяге другого генерального прокурора, Франца Луи Жюста, пишет Associated Press.

5 июля 2021 года Моиз назначил Анри премьер-министром. Убийство Моиза сорвало утверждение кандидатуры Анри в парламенте Гаити, он вступил в должность премьер-министра 20 июля.

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