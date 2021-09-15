Долги белорусских флагманов превышают ожидаемый ВВП 1 15.09.2021, 12:23

Самые крупные задолженности — у предприятий Минска.

Власти обновили информацию об уровне суммарных долгов крупных и средних компаний страны. В 2021 году рост задолженности продолжается. Данные о состоянии расчетов крупных и средних предприятий обычно выходят с задержкой в полтора месяца после окончания отчетного периода, пишут banki24.by.

Поэтому самая свежая статистика в сентябре — это сведения на 1 августа. К 1 августа суммарные долги флагманов Беларуси составили 161,5 млрд BYN.

По прогнозу Минэкономики (постановление № 4 от 12 марта) ВВП за 2021 год ожидается на уровне 158,5 млрд BYN. Таким образом, уже сейчас уровень задолженности превышает прогнозный объем экономики страны.

С начала года размер суммарной задолженности флагманов вырос на 2%. Справочно: за весь 2020 год долги предприятий увеличились на 19,3%, за 2016-й и 2019-й — по 7,4%, за 2018-й — на 10,7%, за 2017-й — на 12,9%.

В пересчете на деньги суммарные долги флагманов за 2020 год выросли на 25,6 млрд BYN. Сравните: за 2019-й прирост составил 9,2 млрд BYN, за 2018-й — 11,9 млрд BYN, за 2017-й — 12,8 млрд BYN, за 2016-й — 6,8 млрд BYN.

Рост суммарной задолженности поддерживается девальвацией белорусского рубля. Чем выше темпы обесценения «зайчика» к другим валютам, тем выше темпы роста долгов. Это связано со значительной долей валютных заимствований белорусских флагманов.

В территориальном разрезе крупнейшие долги на 1 августа накопили флагманы Минска — 43,1 млрд BYN. В областях уровень долгов следующий: Брестская — 10,2 млрд BYN, Витебская — 14,2 млрд BYN, Гомельская — 24,3 млрд BYN, Гродненская — 28,2 млрд BYN, Минская — 27,9 млрд BYN, Могилевская — 13,6 млрд BYN.

Среди областей по размеру долга лидирует Гродненская.

Также в этом регионе самые высокие темпы роста обязательств флагманских компаний — плюс 11,2% с начала 2021 года. На Гродненщине продолжается возведение второго энергоблока АЭС.

Суммарные долги в промышленности составили 93,4 млрд BYN, в сельском хозяйстве — 16,2 млрд BYN, в строительстве — 7,6 млрд BYN, в торговле — 18,7 млрд BYN, на транспорте — 7,3 млрд BYN. У суммарных долгов есть просроченная компонента.

Это обязательства, сроки погашения долга по которым прошли, но заемщик не вернул ресурсы кредитору. К 1 августа просроченные долги флагманов превысили 10 млрд BYN. По Минску просроченные долги составили 1,550 млрд BYN.

Предприятия столицы занимают первое место по темпам роста просрочки в 2021 году — плюс 9,5%. По Брестской области просрочка на отчетную дату составила 935,7 млн BYN, по Витебской — 917,4 млн BYN, по Гомельской — 2,120 млрд BYN, по Гродненской — 524,3 млн BYN, по Минской — 2,560 млрд BYN, по Могилевской — 1,436 млрд BYN.

Просрочка флагманов в промышленности достигла 4,492 млрд BYN, в сельском хозяйстве — 2,953 млрд BYN, в строительстве — 874,8 млн BYN, на транспорте — 328 млн BYN, в торговле — 670,3 млн BYN.

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