В Беларуси запретили ветчину и салями 33 15.09.2021, 12:45

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Новое абсурдное решение властей.

Госстандарт ввел запрет на ввоз и продажу в Беларуси некоторых итальянских мясных продуктов. Среди них оказались в числе прочего сыровяленая колбаса, ветчина, салями, окорок. Всего под запрет попали больше 25 позиций мясных продуктов из Италии, следует из информации в телеграм-канале ведомства.

Основная причина запрета: продукция не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза. В Госстандарте уточняют, что «при производстве продукции в качестве консервантов использовались нитрат калия Е252, нитрат натрия Е251, применение которых не допускается при производстве сыровяленых колбас и сыровяленых продуктов из мяса».

Ранее в Беларуси ввели запрет на ввоз и продажу европейских стиральных порошков, гелей, паст, таблеток. Под ограничения попали чешские, немецкие и польские моющие средства.

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