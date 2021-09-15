Politico: США хотят передать Украине компоненты «Железного купола» 3 15.09.2021, 12:43

2,656

Вашингтон услышал просьбу украинских властей.

В Конгрессе США настаивают на внесении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, которая заставит Белый дом продать или передать Украине оружие противовоздушной и противоракетной обороны, в частности отправить компоненты "Железного купола", приводит статью издания Politico unian.net.

Сам текст поправки не предусматривает какую-то конкретную систему вооружений для Украины. Однако один из собеседников издания сказал, что формулировка о передаче существующих батарей красноречивое.

Две батареи, приобретенные США в 2019 году для нужд армии, являются "главными кандидатами", поскольку у США не так много систем, способных нейтрализовать угрозу со стороны России, которые могли бы передать Киеву.

Утверждается, что Вашингтон "услышал" просьбу украинских властей о приобретении "Железного купола", а члены Конгресса "приняли к сведению".

Однако вопрос об эффективности ограничительной системы в Украине.

"С тактической точки зрения она не будет эффективна на близком расстоянии или на линии соприкосновения, поскольку ее очень быстро собьют российские ракетные системы залпового огня. Но она может перехватить ракеты большой дальности, что позволит комплексу защищать критически важный объект или командный центр на востоке Украины", – поделился директор программы исследований России в центре CNA Майкл Кофман.

Поправку о противовоздушной обороне Украины внес конгрессмен от штата Флорида Скотт Франклин, ее уже одобрили двухпартийным голосованием.

Ранее уже обсуждали покупку Украиной "Железного купола" у Израиля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».