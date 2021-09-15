Почему нужно останавливать заводы 15.09.2021, 13:06

6,404

Что происходит на БМЗ в Жлобине.

Свободный Жлобин подготовил небольшой дайджест крайних ЧП на Белорусском металлургическом заводе, пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР). Одних лишь таких примеров достаточно для того, чтобы остановить работу раз и до победы. Увольнять на заводах уже некого. Поэтому пускают за станки и пьяных, и неопытных. К слову, о неопытных. Большинство толковых работников уволили еще в прошлом году, учиться не у кого.

▫️Ярким доказательством этому является происшествие со слесарем ЦРОМЦ, который ремонтировал агрегат. Техника стояла на плановой чистке. Парень снимал бабку, не стравил воздух и, естественно, получил травму руки. Его увезли на «скорой» в больницу делать операцию. Все потому, что нет опыта. Сегодня пятый разряд выдают на предприятии лишь за один год работы.

▫️Идем дальше. Ехал по территории погрузчик, вез коробку с катушками. Из-за угла вышел человек, водитель резко затормозил, катушки слетели и ударили человека. В результате оказалось, что работник, который выскочил из-за угла, был пьян. На данный момент по этому случаю проводится проверка. НО. Если бы не ЧП, никто бы даже не обратил внимание на то, что он был в нетрезвом состоянии.

▫️Этим летом один из сотрудников осуществлял ремонт трубопровода серной кислотой на химблоке СТПЦ-2. В результате получил химический ожог лица и рук первой степени.

А теперь давайте вместе подумаем, получит ли хоть одна жертва компенсацию? Ведь по сути все это недосмотр руководства. По сути — это принуждение к работе неквалифицированных кадров потому что больше некому. Помимо этого оказалось, что в местном стоматологическом кабинете нет даже банального обезболивающего. Мы в каком веке живем, скажите? Что в головах у руководства?

К сожалению, подобная ситуация происходит на всех белорусских предприятиях. Куда ни ткни — везде одни и те же проблемы. А проблемы нужно решать чтобы сохранить собственное здоровье и рабочие места.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.