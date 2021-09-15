Цена биткоина обновила недельный максимум 6 15.09.2021, 13:20

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Криптовалюта известна своей волатильностью.

За последние два дня курс биткоина вырос на $4 000. К 12:30 по Минску 15 сентября биткоин торгуется на уровне $47 245, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты продолжает расти на протяжении последних двух дней, после обвала на прошлой неделе.

Биткойн известен своей волатильностью. За 2020 год он вырос более чем на 300%. Его цена удвоилась с января по середину апреля 2021-го. За последующие три месяца он обвалился на 52%. Уже с июля по август криптовалюта выросла примерно на 65%.

8 сентября курс Bitcoin снизился более чем на 17% накануне на фоне сбоя приложения для расчетов Chivo, которое разработали власти Сальвадора. В начале сентября биткоин несколько раз преодолевал отметку в $50 000.

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