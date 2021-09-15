«Мы этого не потерпим»: Урсула фон дер Ляйен предупредила Лукашенко 10 15.09.2021, 13:25

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Глава Еврокомиссии выступила с жестким заявлением.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что белорусский диктатор Лукашенко использует мигрантов для гибридной атаки против Европейского Союза.

Об этом сообщает Оbservador.

«Это гибридная атака на европейские границы, и мы этого не потерпим», — сказала она.

По ее словам, ЕС продолжит поддерживать Литву, Латвию и Польшу.

«Мы определим новые пути ответа на такую агрессию, чтобы гарантировать единство и защитить наши внешние границы», — сказала она.

Польша, Литва и Латвия сообщают о резком росте количества мигрантов, в частности из Ирака и Афганистана, которые пытаются пересечь их границы с территории Беларуси. Появлялись свидетельства того, что белорусские пограничники сами отправляют мигрантов на разные участки или «выталкивают» их на территорию другой страны с применением спецтехники.

С 10 по 16 сентября возле границы с ЕС и Украиной, на территории Беларуси и России, проходят военные учения Запад-2021. В Минобороны РФ заявили, что в учениях принимают участие 200 тысяч военных, 80 самолетов и вертолетов, около 760 единиц боевой техники и около 15 кораблей.

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