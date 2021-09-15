Житель Барановичей поймал гигантского карпа весом почти 20 килограмм 14 15.09.2021, 13:42

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Фотофакт.

Горожанин Михаил Мойсей в минувшие выходные побил личный рекорд, вытащив самую большую рыбу в своей жизни.

Карпа весом более 19,7 килограмма житель Барановичей поймал 12 сентября на озере в Березовском районе. По словам Михаила Мойсея, это самая большая рыба, которую он когда-либо ловил: предыдущий рекорд рыболова – карп весом 18,25 кило.

– Минут 15 шла борьба, было 11 поклевок, но в итоге все получилось. Рыбалкой я очень доволен, – рассказал Intex-press Михаил.

После взвешивания и фотосессии карпа отпустили, ведь рыбалка для Михаила Мойсея – не способ добычи рыбы, а вид спорта.

– Это называется карпфишинг: вся пойманная рыба отпускается, – пояснил он. – Это больше, чем рыбалка. Это – стиль жизни.

По словам рыболова, едва побив один рекорд, он уже мечтает о следующем.

– Достигнув чего-то, всегда хочется большего. Есть рыба 25–30 кг, – говорит он.

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