Житель Барановичей поймал гигантского карпа весом почти 20 килограмм

Житель Барановичей поймал гигантского карпа весом почти 20 килограмм14
- 15.09.2021, 13:42
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Фотофакт.
Горожанин Михаил Мойсей в минувшие выходные побил личный рекорд, вытащив самую большую рыбу в своей жизни.
Карпа весом более 19,7 килограмма житель Барановичей поймал 12 сентября на озере в Березовском районе. По словам Михаила Мойсея, это самая большая рыба, которую он когда-либо ловил: предыдущий рекорд рыболова – карп весом 18,25 кило.
– Минут 15 шла борьба, было 11 поклевок, но в итоге все получилось. Рыбалкой я очень доволен, – рассказал Intex-press Михаил.
После взвешивания и фотосессии карпа отпустили, ведь рыбалка для Михаила Мойсея – не способ добычи рыбы, а вид спорта.
– Это называется карпфишинг: вся пойманная рыба отпускается, – пояснил он. – Это больше, чем рыбалка. Это – стиль жизни.
По словам рыболова, едва побив один рекорд, он уже мечтает о следующем.
– Достигнув чего-то, всегда хочется большего. Есть рыба 25–30 кг, – говорит он.