New York Post: Китайский диссидент сообщил о COVID-19 за месяц до первой вспышки заболевания 1 15.09.2021, 14:45

3,092

Вэй Цзиншэн

Фото: Alex Wong/Getty Images

Вэй Цзиншэн услышал о новом загадочном вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине.

Китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн (Wei Jingsheng), живущий в США, доложил американским спецслужбам о распространении COVID-19 еще в ноябре 2019 года — более чем за месяц до того, как Китай официально признал, что произошла первая вспышка заболевания. Об этом со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» (What Really Happened in Wuhan) пишет New York Post (NYP).

Цзиншэн утверждает, что впервые услышал о загадочном новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года, и оперативно предупредил о нем американского политика, связанного с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, и китайскую правозащитницу Димон Лю (Dimon Liu) вместе с ее мужем экс-агентом ЦРУ Робертом Сюттингером (Robert Suettinger).

«Я понимал, что они не были так сильно обеспокоены этим, как я, и поэтому изо всех сил старался предоставить более подробную информацию. Они, видимо, не верили, что власти какой-либо страны способны пойти на такое (скрывать информацию о вспышке вируса — прим. «Ленты.ру»). Поэтому я продолжал попытки убедить их в обратном», — пояснил правозащитник.

Лю, в свою очередь, отметила, что по итогам разговора с Цзиншэнем составила записку, которую намеревалась передать заместителю советника Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру. «Но я не отправила ее ему, потому что это казалось чем-то невероятным», — пояснила Лю. Она добавила, что сочла тогда коронавирус не опаснее атипичной пневмонии.

Бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который вел расследование начала вспышки COVID-19 в китайском Ухане, заявил, что в конце 2019 года у американского правительства были и другие важные сведения о болезни, однако там не смогли «сопоставить все факты».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. Изначально считалось, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов. При этом ВОЗ заявляла, что не располагает проверенной информацией о том, что источником коронавируса действительно стал этот рынок.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано свыше 225 миллионов случаев заболевания коронавирусом. При этом 4,6 миллиона носителей инфекции скончались.

