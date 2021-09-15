«Это я, ваш брат»: новый глава Католического костела обратился к белорусам 2 15.09.2021, 14:51

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Архиепископ Юзеф Станевский попросил, чтобы люди его приняли.

Новый архиепископ Минско-Могилевский Юзеф Станевский обратился к верующим с призывом, чтобы его приняли, сообщает telegraf.by.

«Дорогие епископы, священники, папы законные, сестры законные, братья, клерики. Дорогие братья и сестры, братья доброй воли. Обращаюсь к вам также словами Святого Писания, но, правда уже Старого Завета, обращаюсь к вам с призывами, с просьбой, чтобы вы меня приняли. Потому что это я, Юзеф, ваш брат», — обратился Станевский к верующим.

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