Однокурсник Путина рассказал о его опасной болезни 17 15.09.2021, 14:59

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Фото: ТАСС

Экс-майор КГБ утверждает, что ремиссия наступила буквально за две недели до встречи с Байденом в Женеве.

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, болеет раком. В настоящее время он поддерживает здоровье при помощи терапии.

Об этом в эфире программы "Все по беспределу" на Апостроф TV рассказал советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Путина Юрий Швец.

"Я думаю, что он себя поддерживает при помощи интенсивной терапии, лечения. По моим наблюдениям, он действительно болен, его лечат. Видимо, очень сильное средство применяется. У него, бывает, входит течение его болезни в ремиссию, когда ему становится значительно лучше. По моим наблюдениям чисто визуальным, она наступила буквально за две недели до встречи с Байденом в Женеве. До сих пор идет эта ремиссия, как долго продлится – знает только Господь Бог", - отметил Швец.

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