Жители Борисова облили пивом милицейское авто
- 15.09.2021, 15:06
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Милиция наблюдала за происходящим в окно.
В Борисове нетрезвые молодые люди вылили пиво на капот милицейского авто и повредили бампер. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.
Двое 22-летних борисовчан отдыхали в одном из увеселительных заведений Борисова, где распивали спиртное. После они отправились на улицу, взяв с собой бутылку пива и водки. Увидев во дворе милицейское авто, один из них ударил ногой по бамперу и стал раскачивать машину, а второй в этот момент вылил содержимое пивной бутылки на капот.
— Все это происходило на глазах сотрудников милиции, которые находились в общественном пункте охраны порядка «Юбилейный» и видели происходящее в окно, — рассказали в УВД.