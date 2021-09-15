Жители Борисова облили пивом милицейское авто 15.09.2021, 15:06

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Милиция наблюдала за происходящим в окно.

В Борисове нетрезвые молодые люди вылили пиво на капот милицейского авто и повредили бампер. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Двое 22-летних борисовчан отдыхали в одном из увеселительных заведений Борисова, где распивали спиртное. После они отправились на улицу, взяв с собой бутылку пива и водки. Увидев во дворе милицейское авто, один из них ударил ногой по бамперу и стал раскачивать машину, а второй в этот момент вылил содержимое пивной бутылки на капот.

— Все это происходило на глазах сотрудников милиции, которые находились в общественном пункте охраны порядка «Юбилейный» и видели происходящее в окно, — рассказали в УВД.

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