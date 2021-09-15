Ученые нашли уникальную золотую маску, которой больше 3000 лет 1 15.09.2021, 15:30

Открытие относится к эпохе поздней династии Шан в Китае.

Археологи, исследующие древние руины Саньсиндуи на юго-западе Китая, были ошеломлены, обнаружив множество причудливых реликвий и золотых сокровищ, предшествовавших рождению Иисуса Христа, об этом пишет Еxpress.

Среди наиболее интересных предметов, обнаруженных на археологических раскопках в китайской провинции Сычуань, является замысловатая маска, сделанная из листов золота. По данным Управления культурного наследия провинции Сычуань, на этом месте было обнаружено более 500 предметов. Саньсиндуи занимает территорию площадью 4,6 квадратных миль в Гуанхане, провинция Сычуань, и датируется периодом между 12 и 11 веками до нашей эры.

Считается, что последнее открытие относится к эпохе поздней династии Шан (династия Инь), которая правила с 1556 по 1046 год до нашей эры.

Ран Хунлин, глава Института археологии Саньсиндуи, сказал китайской прессе, что золотая маска не была отдельным предметом, а, вероятно, была помещена на большую голову, сделанную из бронзы.

Золотая реликвия весит всего 0,022 фунта (100 г), имеет размеры 14,6 дюйма в ширину и 6,4 дюйма в высоту (37,2 см на 16,5 см).

Многие другие предметы, найденные в Саньсиндуй, были изготовлены из нефрита и слоновой кости, а также из бронзы и золота.

К ним относятся бронзовые фигурки, нефритовые ножи, церемониальные сосуды, известные как «зун», и более 140 слоновьих бивней.

С тех пор, как в октябре прошлого года на этом месте начались раскопки, археологи нашли почти 2000 артефактов.

Золотая маска была обнаружена ранее этим летом, но только сейчас открыта миру.

Из-за его хрупкого состояния специалисты потратили около недели на то, чтобы вернуть ему оттенок былой славы.

По словам г-на Хунлинга, на нем, вероятно, изображено древнее китайское божество.

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