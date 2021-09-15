Создавайте для хунты максимальное количество барьеров 1 15.09.2021, 15:35

Покажите, что готовы порвать цепь.

Telegram-канал «Ник и Майк» обратил внимание на ситуацию, которая сложилась в белорусских школах и предлагает родителям, а также педагогам включаться в протестное движение:

— Помните о том, что мы говорил о том, что нужно учиться говорить «Нет!»? Это тот самый случай. Классных руководителей, завучей и всей остальных можно слать куда подальше с требованием о предоставлении справок.

Ваш ребенок не обязан полдня сидеть в очереди с людьми, среди которых есть в том числе больные ковидом, только потому что директор школы захотел увидеть справку. Вы можете по вашему усмотрению не отпускать ребенка в школу, если считаете, что его состояние не позволяет ему учиться. Из большого уважения к учителю и в виде исключения можете принести ему собственноручное написанное заявление.

У вас нет никаких рисков: ребенка не могут отчислить из школы или не пускать его туда, когда он выздоровеет и сможет полноценно учиться. Школы могут заниматься мелким пакостничеством для вашего ребенка, занижать оценки, но на это смело можете забить. Все это не имеет сейчас никакого значения по сравнению с тем, чтобы показать вашим детям, что у вас есть голос. Что вы не молчите. Что вы готовы порвать цепь, которая сковала сознание белорусов.

Никакого чувства выученной беспомощности! Только активные действия и громкое «Нет!». Справки, добровольно-принудительные походы в музеи и театры, деньги на шторы – все это может быть поводом выразить свой протест и неповиновение. Создавайте для хунты максимальное количество барьеров. Она должна даже ваш рубль на ремонт выпрашивать на коленях.

Теперь про учителей, преподавателей и воспитателей. Вас заставляют мыть окна и бордюры. Вам нужно заполнять планы и еще кучу бумаг и времени на обучение детей просто не остается. Вы вынуждены брать несколько ставок, чтобы выжить. Вам указывают проценты, которые нужно написать на выборах. Про авторитет учителя говорят только на педсоветах. Вместо развития образования вам предлагают стать обычными пропагандистами. Вы для этого шли в профессию?

Примеры: Польша, Чехии, Греции, Литве, Нидерландах, Либерии, США, Эстонии. В большинстве случаев учителя требовали улучшения условий труда. И почти всегда им удавалось добиться своего. Потому что других учителей ни в одной стране нет.

Ваших коллег увольняют и лишают права на профессию. На них заводят уголовные дела. Вы думаете, что к вам не придут? Ошибаетесь. К вам не придут, если нас будет много.

Вас начнут уважать ровно в тот момент, когда вы заявите о себе. И этот момент настал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».