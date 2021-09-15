Сотни нелегальных мигрантов продолжают штурмовать границы стран ЕС с территории Беларуси 2 15.09.2021, 15:48

иллюстрационное фото

О попытках нелегального пересечения границы заявляют Польша, Литва и Латвия.

За минувшие сутки польские пограничники пресекли 230 попыток незаконного пересечения границы с территории Беларуси, сообщает в Twitter Пограничная служба Польши.

Отмечается, что 14 сентября за пособничество в нелегальной миграции задержали четырех человек — турка с бельгийским гражданством, гражданина Турции с видом на жительство в Германии, а также граждан Италии и Польши.

По информации польской погранслужбы, с начала сентября зафиксировано более 2,7 тыс. попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщает, что за прошедшие сутки 15 человек предприняли попытки нелегально пересечь границу с территории Беларуси. Никого не задержали и в страну не впустили.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.166 нелегальных мигрантов. За это же время 25 человек пропустили по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 377 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Данных по ситуации на литовско-белорусской границе за прошедшие сутки пока нет.

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