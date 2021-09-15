Лукашенко не дадут выход к морю 6 15.09.2021, 16:04

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Польша блокирует строительство канала, проходящего через Беларусь.

Польский министр климата и окружающей среды под давлением экологических организаций отозвал ранее выданное разрешение на строительство плотины «Сяжево» на реке Висла.

Как следует из решения министра, ранее подготовленная оценка воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС) проведена с многочисленными нарушениями законодательства и не учитывала всех аспектов, отмечает издание «Белорусы и рынок».

Данный проект рассматривался как ключевой в обустройстве польского участка водного пути Е40 (путь соединяет Балтийское и Черное моря по территории Польши, Беларуси и Украины).

В Сяжево должны были дать старт возведению каскада плотин, чтобы обеспечить навигацию не ниже IV класса судоходства и создать новые мощности ГЭС. Планы активно лоббировались государственным агентством Польские Воды (Wody Polskie).

Минтранс Беларуси также рассматривал Е40 как проект, способный оживить работу водного транспорта, в том числе дающий возможность задействовать суда типа «река-море».

Пока же грузооборот речников наименьший по сравнению с другими видами транспорта в Беларуси. В 2020 году, по данным Белстата, показатель составил лишь 29,9 млн т.км или 0,024% от совокупного грузооборота по стране.

На этом фоне официальные лица Беларуси не раз заявляли о желании построить собственный морской флот класса «река-море». Последний раз 12 сентября об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Но видимо сейчас эти планы положат в загашник. Однако без каскадизации Вислы и строительства канала Висла – Муховец невозможно полноценное сочленение внутренних водных путей Польши, Беларуси и Украины в рамка Е40.

Хотя и ранее белорусские экологи и представители деловой общественности призвали отказаться от строительства водного пути Е40 ввиду высоких экологических и инвестиционных рисков. По мнению ведущих бизнес-союзов, даже если Е40 удастся реконструировать по IV классу судоходства, водный транспорт и дальше будет проигрывать железнодорожному и автомобильному по ключевым логистическим параметрам: цене, скорости, сезонной устойчивости доставки.

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