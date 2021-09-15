Стачка сметет узурпатора с захваченного им места 1 Telegram-канал «Баста!»

15.09.2021, 16:19

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Фото: ТАСС

У нас есть огромный потенциал, а главное — желание исправить ситуацию в нашей стране.

Нет ничего более сильного и одновременно более страшного для хунты, чем объединенные одной целью рабочие. Вспомните события 2020 года.

Чтобы сделать более сложный шаг, собраться всем вместе, понадобилось создать свои чаты, которые стали одними из вестников революции в Беларуси. А теперь сделать шаг еще проще. Нам просто нужно остаться дома. Это самый лучший способ показать себя одной большой силой, которая может все.

У нас есть огромный потенциал, а главное — желание исправить ситуацию в нашей стране. Именно поэтому все получится и никак иначе.

Мы должны освободить всех незаконно осужденных наших братьев и сестер, смести узурпатора с захваченного им места.

Восстановим правосудие вместе и начнем строить будущее для нашей страны. Страны, где каждый будет услышан.

Стачке быть!

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