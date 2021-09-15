Литовские ученые назвали вакцину против COVID-19, которая защищает от штамма «делта» 15.09.2021, 16:29

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Эффективность этого препарата составляет 77-80%.

Вакцина Pfizer-BioNTech действенна и от дельта-штамма коронавируса и демонстрирует надежную защиту, предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации и смерти от коронавируса, показывает произведенный Департаментом статистики Литвы анализ данных, сообщает LRT.

В соответствии с данными представленного в среду в правительстве исследования, эффективность этой вакцины от дельта-штамма составляет 77-80%.

«У полностью вакцинированных риск заразиться примерно в пять раз меньше, то есть это вакцина особо высокой эффективности, я бы сказал, она демонстрирует прекрасные результаты», – сказал журналистам представитель Департамента статистики Йонас Бачялис.

Он подчеркнул, что вакцина лучше защищает молодых людей и тех, кто привился недавно - в таком случае защитный эффект составляет 90%. От госпитализации вакцина защищает на 83-92%.

Анализ показывает, что у невакцинированных людей вероятность смерти как минимум в двадцать раз выше, чем у привитых.

Профессор, иммунолог Аурелия Жвирблене выразила удовлетворение тем, что такое исследование было проведено в Литве, потому что до сих пор приходилось полагаться на данные из зарубежных стран. А ситуация в Литве отличается от других стран как эпидемиологической ситуацией, так и состоянием здоровья населения.

«Еще одно преимущество - большая когорта, очень хорошо спланированные группы, много показателей. Это дает очень четкий разрез. Это позволяет получить надежные показатели», - сказала А. Жвирблене.

По ее словам, вакцина эффективна демонстрирует надежную защиту, предотвращая тяжелое течение заболевания, риск госпитализации и смерти от коронавируса.

«Я думаю, что это исследование заслуживает более широкого внимания со стороны международного сообщества, и я не сомневаюсь, что наши исследователи опубликуют эти данные для более широкой публики. Это дает нам важную информацию как о самом вирусе, так и о вакцинах, чего очень не хватает, и позволяет нам сравнивать контекст в разных странах», - сказала ученый на пресс-конференции.

По словам заведующей Центра инфекционных болезней клиник Сантарос, профессора Лигиты Янчорене, средний возраст пациентов с COVID-19, лечившихся в отделении интенсивной терапии, в августе составил 61 год. Как правило, это люди, которые не прошли вакцинацию.

«Я хотела отметить, что большинство невакцинированных пациентов, как уже упоминалось, болеют. Если мы посмотрим на данные за эту неделю, то цифры растут, мы наблюдаем рост числа пациентов», - заверила Л. Янчорене.

За минувшие сутки первую дозу вакцины в Литве получили 4311 человек. В общей сложности вчера 9 488 человек получили первую или вторую дозу вакцины. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 70% населения старше 12 лет.

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