Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года 15.09.2021, 16:39

1,136

В список вошли лидеры, художники, актеры, новаторы, спортсмены и другие.

Известный американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года, пишет «Новое время».

В список вошли лидеры, художники, актеры, новаторы, спортсмены и другие. В частности, принц Гарри и герцогиня Меган Маркл, российский оппозиционер Алексей Навальный, певица Билли Айлиш, гендиректор Apple Тим Кук, актриса Кейт Винслет, президент США Джо Байден, глава SpaceX Илон Маск и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».