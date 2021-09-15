закрыть
15 сентября 2021, среда, 17:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года

  • 15.09.2021, 16:39
  • 1,136
Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года

В список вошли лидеры, художники, актеры, новаторы, спортсмены и другие.

Известный американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года, пишет «Новое время».

В список вошли лидеры, художники, актеры, новаторы, спортсмены и другие. В частности, принц Гарри и герцогиня Меган Маркл, российский оппозиционер Алексей Навальный, певица Билли Айлиш, гендиректор Apple Тим Кук, актриса Кейт Винслет, президент США Джо Байден, глава SpaceX Илон Маск и другие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Всего один месяц
Всего один месяц Наталья Радина
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Звезды белорусского спорта призвали к забастовке
Безопаснее остаться дома
Безопаснее остаться дома Артем Черников
Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип