Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года
- 15.09.2021, 16:39
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В список вошли лидеры, художники, актеры, новаторы, спортсмены и другие.
Известный американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей 2021 года, пишет «Новое время».
В список вошли лидеры, художники, актеры, новаторы, спортсмены и другие. В частности, принц Гарри и герцогиня Меган Маркл, российский оппозиционер Алексей Навальный, певица Билли Айлиш, гендиректор Apple Тим Кук, актриса Кейт Винслет, президент США Джо Байден, глава SpaceX Илон Маск и другие.