Ученые нашли у обезъян еще одно «человеческое» качество 15.09.2021, 16:56

Подобное поведение у некоторых видов обезьян наблюдали и раньше, но количественный анализ такого явления был немногочисленным.

Приматологи спорили, способны ли обезьяны осознавать факт смерти родственников. Кажется, ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), Университета Киото и природного заповедника Такасакияма (Япония) смогли показать, что это вполне возможно, пишет Naked science.

Они составили базу данных на основе 409 опубликованных случаев (всего 129 публикаций) такого поведения 50 различных видов приматов и представили результаты своего труда в журнале Proceedings of the Royal Society B. По словам авторов, получилось крупнейшее исследование на эту тему.

Около 80 процентов животных, поведение которых изучали, носили трупы детенышей при себе после их смерти, причем довольно долго. Помимо этого, выяснилось, что такое поведение скорее характерно для человекообразных обезьян и обезьян Старого Света, хотя так часто делали и другие виды приматов. А еще ученые узнали, что на эту привычку влияет возраст матери на момент смерти детеныша: молодые родительницы чаще носили тела умерших с собой, чем более пожилые.

Трупы детенышей, которые погибли в результате несчастного случая или насильственных действий, носили реже, чем тех, кто умер по другим причинам. Дольше носили и тех, кто скончался в более юном возрасте. По мнению авторов, чем младше ребенок, тем больше к нему привязана мать. Поскольку люди — родственники человекообразных обезьян и сами приматы, ученые предположили, что наши погребальные обряды могут иметь более глубокие биологические корни, чем это кажется на первый взгляд.

«Танатологическое поведение, которое мы наблюдаем у нечеловеческих приматов сегодня, возможно, присутствовало и у ранних человеческих видов — и они, возможно, трансформировались в различные ритуалы и практики во время эволюции человека. Однако нам нужно больше данных, чтобы понять, насколько горе животного можно сопоставлять с человеческим», — рассказала первый автор исследования Элиза Фернандес-Фуэйо из Университетского колледжа Лондона.

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