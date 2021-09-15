Самбист Степан Попов призвал спортсменов переходить на сторону народа 1 15.09.2021, 17:16

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Степан Попов

Никогда не поздно исправиться.

Активист SOS by, самбист Степан Попов обратился к федерации баскетбола Беларуси, которая не поздравили Егора Мещерякова с завершением обучения по программе ФИБА «Time out 2.0», рассчитанной специально для действующих и уже завершивших свою спортивную карьеру игроков.

«Не оглашая имена и заслуги честных спортсменов, вы четко доказываете, как вы прячете правду. Не буду говорить, как вы выглядите со стороны и о ваших моральных качествах. Но этими действиями вы отражаете поведение своих хозяев и еще больше разжигаете тот огонь, который заставил миллионы людей выйти на улицы. Фальсификации, нарушения законов, насилие, которые также хотят скрыть!

Наша сила в правде. Это сила, перспектива и развитие. А ложь порождает новую ложь. И лжецы деградируют, разрушают и разваливают общество, спорт и страну.

Будьте людьми, никогда не поздно исправиться и убрать причину, а не обманывать самих себя! Причину можно убрать, подписав письмо SOS, и встать на сторону правды», – цитирует Попова SOS by.

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