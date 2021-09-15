Как битва властей за импортозамещение терпит фиаско 10 15.09.2021, 17:35

6,598

Противостояние зарубежным товарам в Беларуси развернуто давно.

Некоторые победы на этом фронте случаются, однако остановить процесс вытеснения отечественных товаров импортными так и не удалось.

Причем в битве за импортозамещение проигрывает в основном продукция с высокой добавленной стоимостью, пишет thinktanks.by.

Правительство давно прилагает много усилий, чтобы заместить импорт отечественной продукцией. Директивным путем создаются импортозамещающие производства, а уже существующим предоставляются льготные условия. Местные магазины заставляют продавать белорусское, а на пути импорта в нашу страну устанавливаются всевозможные барьеры: пошлины, лицензии, контроль цен.

Последнее время, в связи с политическими событиями, начали звучать предложения усилить запрещающие меры, чтобы полностью остановить импорт из всех «вражеских стран». Насколько плодотворна такого рода политика?

В истории известен один действительно успешный результат наших импортозамещающих усилий – это молочная продукция. Отечественные производители стали не только абсолютно доминировать на внутреннем рынке, но и покорять зарубежные. Сейчас Беларусь находится в числе крупнейших европейских экспортеров молочки. Правда, почти весь экспорт уходит в Россию.

Тем не менее, «молочный» прорыв случился давно. А происходят ли хоть какие-то успехи на ниве импортозамещения сейчас, учитывая, что правительство не оставляет стараний в этом направлении? К тому же, локдаун в сопредельных странах смягчил для нас конкуренцию с зарубежными производителями.

Кому удалось потеснить импорт?

Проанализировав статистику по итогам прошлого года, мы обнаружили несколько примеров успеха.

Во-первых, это яблоки. В 2020 году страна их произвела на 60% больше, чем годом ранее. При этом ввоз зарубежных яблок упал почти на половину. Отметим, что большинство произведенных фруктов пошло именно на внутренний рынок, ведь экспорт также сократился. Как итог – белорусский рынок яблок кардинально поменялся. Если еще годом ранее на нем доминировал зарубежный продукт, то теперь в Беларуси производится больше, чем импортируется. В 2021 году импорт свежих яблок продолжает сокращаться. За январь-май их было ввезено на 10 тысяч тонн меньше.

Кроме яблочных фермеров, успехи показывают производители винограда. Доля отечественного винограда на рынке, конечно, мизерная. Тем не менее, в прошлом году его выпуск увеличился на 70%! Всего за год было выращено 197 тонн винограда. На фоне 30–процентного сокращения импорта.

Еще одним белорусским товаром, вытесняющим импортный аналог, являются сельскохозяйственные машины для подготовки и обработки почвы. В 2020 году их производство выросло на 30%, а импорт снизился на 12%. Если сравнивать с 2005 годом, то таких машин стали производить на 60% больше. В нынешнем году продолжилась тенденция на снижение импорта.

В ряду импортозамещающей продукции стоит упомянуть котлы центрального отопления. Их выпуск в прошлом году подскочил в 2,5 раза, заметно изменив рынок. Теперь отечественного продукта производится больше, чем завозится зарубежного. Возможно, рост производства котлов связан с программой по расширению использования электроэнергии. Государство планирует выдавать больше разрешений на подключение отопительных котлов к электросетям.

Изменения произошли и на рынке дорожной и строительной техники. Ее импорт и производство в стране находится примерно в равных долях. И если в 2019 году перевес наблюдался в сторону импорта, то в 2020 году отечественным производителям удалось качнуть весы в свою сторону. Отметим, что еще пять лет назад производство дорожной и строительной техники хоть и было почти в два раза меньшим (471 штука против нынешних 878), но и завозились в страну очень мало – всего несколько десятков единиц.

Кто проиграл импортерам?

Параллельно с импортозамещением идет обратный процесс – вытеснение отечественных товаров зарубежными. В статистике за прошлый год мы нашли самые яркие тому примеры.

Во-первых, белорусов сильно подвинули на рынке товара под сложным названием «бытовая аппаратура неэлектрическая для приготовления пищи». Возможно, составители статистики имеют в виду газовые плиты и горелки – в Беларуси их производит под маркой «Гефест» брестский завод «Газоаппарат». Выпуск этой «аппаратуры» в 2020 году сократился на 20%, а импорт подскочил на 40%. И если годом ранее белорусской «бытовой аппаратуры неэлектрической» производилось значительно больше, чем завозилось из-за рубежа, то теперь доли сравнялись.

Отечественные производители обуви уже давно потеряли белорусский рынок. Хотя и не весь – небольшая доля у них все же сохранялась. Увы, в прошлом году она еще больше сократилась. Импортной обуви было ввезено 59,5 тысяч штук, что на 13% больше прошлогоднего объема. А производство внутри Беларуси сократилось на 26%.

В два раза увеличился ввоз из-за рубежа станков для обработки дерева, пластмасс и других материалов. При этом такие станки выпускают и в Беларуси, однако, несмотря на высокий спрос, произвести их удалось только на 2,5% больше прошлогоднего объема. Как итог – в 2020 году количество импортных станков стало превышать выпуск отечественных, хотя раньше было наоборот.

Импорт теснит белорусское и в такой категории инвестиционных товаров как насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы. Еще в 2019 году в Беларуси производилось около четверти от объема, ввозимого из-за рубежа. Однако ни удержать свои позиции на рынке, а тем более их нарастить нашим производителям не удалось. В 2020 году импорт вырос на 40%, а производство просело.

Почему по яблокам побеждаем мы, а по газовым плитам – импорт?

Если сравнить успешные примеры импортозамещения с провальными, то нельзя не заметить, что среди первых больше товаров с низкой добавленной стоимостью. Замещать на рынке высокотехнологичные товары у нас не получается. Почему?

Экономист Владимир Ковалкин видит причину в извращенном понимании самой сути импортозамещения, которое исповедуют наши власти. «Вся логика импортозамещения сводилась в принципе к тому, чтобы что-нибудь то, что мы импортировали раньше, чаще всего либо из России, либо из Украины, начать производить здесь, в Беларуси. Под это дело ищутся деньги у государства, берется какой-нибудь дешевый кредит под гарантии государства, закупается оборудование, начинает что-то производиться. Чаще всего это производство проваливается, кредиты висят сначала на госпредприятиях, потом, постепенно, по мере банкротства предприятий, долги перевешиваются на госбюджет. Такая логика у импортозамещения в Беларуси».

Успехи некоторых сельскохозяйственных позиций эксперт объясняет наличием отечественного сырья вкупе с протекционистскими мерами в виде высоких пошлин, принудительно-административного метода предоставления полок в магазинах. Цены в таком случае могут быть выше, чем импортные, «зато отечественное продается».

«Такая схема более-менее срабатывала на низкотехнологичной продукции вроде пищевой или сельскохозяйственной, на среднетехнологичной, вроде машинного оборудования, она уже работала плохо. Про высокотехнологичную продукцию и говорить не приходится – она неконкурентноспособна», - констатирует Владимир Ковалкин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».